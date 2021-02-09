Селезнёв наконец рассказал об истории отчисления из "Колоса"

Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: ФК "Колос"

Бывший форвард сборной Украины 35-летний Евгений Селезнев опровергает, что нарушал спортивный режим.

По словам Селезнева, не имеет никаких доказательств, что он употреблял алкоголь во время сборов "Колоса".

"Здесь начинает выливаться на меня грязь в Украине, что якобы я сидел с Андреем Ворониным, и я выпил с ним, и я пришел пьяным на игру. Давайте подумаем логически. Утром на тренировке я был нормальным. Разница между тренировкой и игрой - 3 часа. Это нужно было сходить на обед, а потом брать и глушить водку не останавливаясь? Это же надо было сколько выпить, чтобы я был неадекватным?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард "Шахтера" в нетрезвом состоянии разбил Mercedes

Мирча Луческу находил со мной общий язык, я алкоголиком не был. При Хуанде Рамосе алкоголиком ни был, находил общий язык. С Мироном Маркевичем находил, в сборной находил. А сейчас с меня в один момент пытаются сделать законченного алкоголика? Я не понимаю, откуда растут ноги.

С меня сейчас сделали негативного человека. И никто не дает опровержение. Я не могу понять, откуда идет вся эта информация, и где эти доказательства все. Я просто не понимаю. Я же не мальчик с улицы. Просто при всех моих заслугах, при, чего я достиг ... Алкоголик достиг такого? Я думаю, что нет. То, что я могу выпить ... Конечно, могу. После игры, в выходной. Ранее в этом было больше. Это жизнь, все мы люди. Но именно эта ситуация сейчас ... Я ее не могу понять до конца. Сейчас клуб хочет разорвать со мной контракт. На основании чего - я не понимаю. На меня вылился грязь, очень велик. Клуб этого не опроверг. Он заявляет: "Мы же этого не говорили". Тогда кто это все говорит? Клуб за меня не вступился. Доказательств нет, ничего нет, но я - алкоголик и пьяным вышел на игру", - сказал Селезнев в эфире ютуб-канала "Бомбардир".

В текущем сезоне Евгений Селезнев провел за "Колос" 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.