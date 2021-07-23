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пятница, 23 июля 2021 08:18

Сегодня стартуют Олимпийские игры

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Сегодня стартуют Олимпийские игры
На церемонию открытия Олимпийских игр пустят только 950 человек. Фото: Reuters

Сегодня, 23 июля, официально начинаются Олимпийские игры в Токио (Япония). Церемония открытия запланирована на 20:00 по местному времени (14:00 по Киеву).

На Олимпийском стадионе вместимостью 68 тыс. будут присутствовать только около 950 человек, в том числе лишь 15 мировых лидеров. Зрителям посещать мероприятия запретили вообще. Об этом сообщили две недели назад после того, как в Токио объявили новое чрезвычайное положение из-за пандемии Covid-19.

22 июля в Токио зарегистрировали 1979 новых случаев Covid-19, что является самым высоким показателем с 15 января. В около 90 человек, аккредитованных для участия в Олимпийских играх, включая некоторых спортсменов, также обнаружили инфекцию.

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С начала пандемии в Японии подцепили вирус около 853 тыс. человек, 15,1 тыс. умерли. Вакцинировать удалось лишь около 23% населения.

Правительство Японии потратил на проведение летней Олимпиады в Токио $15,4 млрд. Из-за переноса игр на год смета соревнований выросла на $900 млн

Олимпиада в Токио стала самой дорогой среди Игор, которой проводятся летом. Предыдущие летние Игры-2016 в Рио стоили Бразилии более $13 млрд. Олимпийские игры 2012-го в Лондоне обошлись Великобритании почти в $15 млрд

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23
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