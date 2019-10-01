"Сегодня Шевченко встретится с Мальдини" – La Gazzetta dello Sport

Шевченко семь лет отыграл в футболке "Милана"

Наставник сборной Украины приехал посетить матч Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в планах Андрея Шевченко не только посмотреть игру на Сан-Сиро. По данным источника, украинец проведет встречу с бывшим коллегой по "Милану" Паоло Мальдини. Экс-защитник "россонери" на данный момент является директором клуба. Об этом пишет footballua.tv

Целью встречи двух легенд клуба должна стать вероятное приглашение Андрея Шевченко на должность главного тренера "Милана". Руководство не довольно результатами работа Марко Джампаоло. На счету итальянца - четыре поражения на старте нового сезона Серии А.

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По информации СМИ, "Милан" прорабатывает и другие варианты замены Джампаоло. В шорт-лист "россонери" вошли три итальянских специалиста.