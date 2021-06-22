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вторник, 22 июня 2021 09:55

Сегодня сборная Украины может выйти в плей-офф Евро-2020/21

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Сборная Украины сохраняет шансы выйти в 1/8 финала Евро-2020/21.

Команда Андрея Шевченко должна оказаться среди лучших четырех команд из шести, которые заняли в своих группах третьи места. В рейтинге третьих мест в Украине - три очка и разница мячей 4-5. Нужно, чтобы хотя бы в двух группах сборные на третьей позиции имели показатели хуже, чем в украинцев.

Группа A Швейцария имеет четыре очка и опережает Украину по набранным баллам. В группе B Финляндия имеет показатели хуже, чем в Украине по забитым и пропущенным мячам.

Есть надежда на группу D. Нужно, чтобы Хорватия и Шотландия (имеют по одному пункту. - Gazeta.ua) сыграли вничью. Обеим командам нужна победа для прохода в 1/8.

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Хорошие возможности по группе E. В тройки Словакия имеет три очка, Испания - два, Польша - одно. Нам нужно, чтобы Польша не выиграла в Швеции, а в матче Испании и Словакии не была зафиксирована ничья, а также, чтобы не было счета типа 3: 2, 4: 3.

А вот в отношении группы F шансов мало - Германия и Португалия уже имеют по три очка и положительную разницу мячей. Нужны крупные поражения Португалии от Франции или Германии от Венгрии.

Если Украина все-таки пройдет с третьего места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E - Швеция, Словакия, Испания или F - Франция, Германия, Португалия.

Автор: Тribuna.com
 

22 июня Хорватия будет играть против Шотландии, а Англия сыграет с Чехией. Начало обоих матчей в 22:00.

Уже сформированы две пары плей-офф на 26 июня: Италия - Австрия в Лондоне, Уэльс - Дания в Амстердаме. Теперь уже точно четыре набранных очка гарантируют выход в 1/8 финала, так что Швейцария, Чехия, Англия, Швеция, Франция забронировали себе места в плей-офф.

Сборная Украины на групповой стадии Евро проиграла Нидерландам и Австрии победила Северную Македонию.

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Дата
22
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