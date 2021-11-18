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четверг, 18 ноября 2021 13:24

"Сегодня полный пи****" – Терлюга о провале на Чемпионате мира по карате

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&quot;Сегодня полный пи****&quot; – Терлюга о провале на Чемпионате мира по карате
Ажелика Терлюга принесла Украине одну из шести серебряных наград на Олимпиаде. Фото: Instagram.com/anzhelika_terliuga

Серебряный призер Олимпиады в Токио 29-летняя Анжелика Терлюга неудачно выступила на Чемпионате мира по карате.

Украинка проиграла болгарке Ивет Горановой, которой также проиграла финал в Токио.

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"Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Внутри меня сейчас пусто.

Трудно признать, что существует соперник, который то и дело переходит тебе дорогу на важнейших турнирах в твоей карьере, но я признаю.

Сказать, что я мало делаю для результата, о котором мечтаю, я не могу! И я устала искать причины, чего же не хватает и что не так, устала от многих вещей, вот как есть. Это жизнь. Не всегда выходит все, что ты планируешь. Принимаю этот факт.

Здесь хочу поблагодарить каждого человека, кто был со мной, искренне болел за меня, верил в меня и кто не отвернулся, а пытался помочь.

Как говорит моя мама: "Сегодня полный пи****, а завтра будет куча новых приключений, положительных эмоций и счастья!" Осталось мне перетерпеть эту боль и подождать мое "счастливое завтра", - написала Анжелика в Instagram.

Анжелика Терлюга — украинская каратистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020/21 года. Заслуженный мастер спорта Украины. Соревнуется в весовой категории до 55 кг.
Одесситка дважды признавалась лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 года и в январе 2020 года. В 2018 году возглавила рейтинг Международной федерации карате в своей весовой категории.

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