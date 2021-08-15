Сборную Украины возглавит тренер чемпионов мира

Новым главным тренером сборной Украины станет Александр Петраков, сообщает Meta-ratings.
Его представят на исполкоме УАФ 17 августа. 64-летний Петраков с 2010 года тренировал только юношеские сборные Украины.
В тренерский штаб войдет Андрей Анненков, который работал с Петраковым на победном ЧМ U-20 в 2019-м. Сейчас Анненков – помощник Юрия Мороза в "Черноморце".
УАФ предлагала Мауро Тассотти стать консультантом сборной Украины, но тот отказался. Тассотти входил в штаб Андрея Шевченко в сборной.
Ранее УАФ работала над назначением Сергея Реброва тренером сборной, но украинский специалист не сумел договориться с "Аль-Айном" о разрыве контракта.
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Александр Петраков был тренером молодежной сборной Украины, которая в 2019 году стала чемпионом мира в Польше. Та команда не проиграла ни одной игры в финальной части.
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