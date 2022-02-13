Сборной Украины по регби засчитали поражение за неявку на матч чемпионата Европы

Сборная Украины по регби-15. Фото: Федерация регби Украины

Мужской сборной Украины по регби-15 засчитали техническое поражение в рамках турнира Europe Trophy, который является частью чемпионата Европы.

В субботу, 12 февраля, украинцы должны были сыграть поединок третьего тура в Бельгии.

Однако встреча не состоялась, потому что в составе украинской команды обнаружили положительные тесты на Covid сразу у девяти регбистов, информирует сайт Rugby Europe.

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Сборная Украины не сумела выставить команду на игру, поэтому получила техническое поражение 0:28, что предусмотрено регламентом.

Europe Trophy - соревнование по регби для европейских национальных команд, не входящих в Турнир шести наций. Этот турнир по сути является чемпионатом Европы в третьем по силе дивизионе континента. В предыдущих матчах Украина проиграла Польше 24:27 и обыграла Литву 39:37. Впереди у украинцев гостевой поединок с Германией и домашний со Швейцарией, которые пройдут в апреле.