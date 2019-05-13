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понедельник, 13 мая 2019 14:00

Сборная Украины завоевала серебро Кубка мира по фехтованию

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Сборная Украины завоевала серебро Кубка мира по фехтованию
Женская сборная Украины по фехтованию

В финале Кубка мира украинские саблистки уступили итальянским соперницам всего 3 очка.

В Тунисе на Кубке мира по фехтованию состоялся финальный матч. Украинские саблистки в поединке за золотые медали уступили итальянским соперницам со счетом 42:45.

На пути к финалу Украинский одержали победу в напряженных поединках против Испании (45:43), Франции (45:44) и Кореи (45:39).

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В турнире принимали участие 16 лучших команд планеты. Цвета сборной Украины защищали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.

https://sport.ua
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13
мая

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