Сборная Украины узнала соперников в квалификации на Евро

Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины в 2019 году. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2023.

Команда Руслана Ротаня попала в группу H, в которой "сине-желтые" сыграют с командами Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении, сообщает официальный сайт УАФ

9 победителей групп и лучшая сборная среди обладателей вторых мест по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выйдут в финальную стадию напрямую.

Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

Хозяева турнира Грузия и Румыния напрямую попали в финальную стадию континентального первенства, которое пройдет в июне-июле 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины проведет матч против Болгарии

Отборочный турнир пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года.