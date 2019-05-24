Сборная Украины сыграет против России на турнире в Словакии

Збірна України Ю -18

Юношеская сборная Украины U-18, возглавляемая Олегом Кузнецовым, которая в эти дни принимает участие в товарищеском турнире под названием "Кубок Словакии среди сборных U-18", по итогам групповой стадии финишировала в своей группе на второй позиции и, согласно регламенту турнира, теперь сыграет в матче за третье место.

В группе соперниками Украины были юношеские сборные Испании, Чехии и Хорватии. Наша збірна набрала 4 очки в трех матчах.

В другой группе второй финишировала юношеская сборная России, и именно эта команда стала соперником Украины в матче за третье место турнира.

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Поединок Украина (U-18) — Россия (U-18) состоится сегодня, 24 мая. Начало — в 13:00 по киевскому времени.