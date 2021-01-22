"Сборная Украины станет для Реброва повышением" - Стаховский

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Работа в сборной Украины для наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва будет прогрессом в его тренерской работе.

Ребров уже 3-й сезон возглавляет "Ференцварош", с которым смог дважды стать чемпионом Венгрии и выйти в ЛЕ и ЛЧ.

"Вы же понимаете, что в каждом удовлетворении есть часть неудовлетворенности. Ему нравится город, нравятся фанаты, он видит результатами труда. Но, я так думаю, что есть моменты, которые он хотел изменить и видит их иначе.

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Я уверен, что сборная Украины для него станет повышением. Это будет вызов, который бы он очень хотел попробовать. Но мы понимаем, что всему свое время, можем только предполагать ", - сказал близкий друг Реброва и лучший теннисист Украины Сергей Стаховский в комментарии Sport.ua.

СМИ сообщали, что Ребров может заменить Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины летом 2021-го после Евро.

Сергей Ребров начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году, когда возглавил киевское "Динамо". Один сезон работал с "Аль Ахли" в чемпионате Саудовской Аравии. С лета 2018-го возглавляет "Ференцарош".