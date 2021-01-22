"Сборная Украины станет для Реброва повышением" - Стаховский

 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 729
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 882
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 693
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1647
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 711
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 360
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2547
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 585
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2745
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании
"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании
Кризис "Ливерпуля" затянулся: проиграли аутсайдеру
Кризис "Ливерпуля" затянулся: проиграли аутсайдеру
Игрок "Зари" забил гол в стиле Месси
Игрок "Зари" забил гол в стиле Месси
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 729
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 459
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 189
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 711
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2745
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 288
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
пятница, 22 января 2021 13:44

"Сборная Украины станет для Реброва повышением" - Стаховский

  Комментировать
&quot;Сборная Украины станет для Реброва повышением&quot; - Стаховский
Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Работа в сборной Украины для наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва будет прогрессом в его тренерской работе.

Ребров уже 3-й сезон возглавляет "Ференцварош", с которым смог дважды стать чемпионом Венгрии и выйти в ЛЕ и ЛЧ.

"Вы же понимаете, что в каждом удовлетворении есть часть неудовлетворенности. Ему нравится город, нравятся фанаты, он видит результатами труда. Но, я так думаю, что есть моменты, которые он хотел изменить и видит их иначе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о новом тренере сборной Украины

Я уверен, что сборная Украины для него станет повышением. Это будет вызов, который бы он очень хотел попробовать. Но мы понимаем, что всему свое время, можем только предполагать ", - сказал близкий друг Реброва и лучший теннисист Украины Сергей Стаховский в комментарии Sport.ua.

СМИ сообщали, что Ребров может заменить Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины летом 2021-го после Евро.

Сергей Ребров начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году, когда возглавил киевское "Динамо". Один сезон работал с "Аль Ахли" в чемпионате Саудовской Аравии. С лета 2018-го возглавляет "Ференцарош".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сборная Украины станет для Реброва повышением" - Стаховский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

Началось восстание

Офицер совершил покушение на главу государства

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 11628
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 11412
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 11385
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 10764
&quot;Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает&quot;
"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает" Просмотров: 9279
Спорт
Соперник сборной Украины в отборе к Кубку мира сменил тренера
Соперник сборной Украины в отборе к Кубку мира сменил тренера Просмотров: 36
Игроки "Ромы" недовольны экс-тренером "Шахтера"
Игроки "Ромы" недовольны экс-тренером "Шахтера" Просмотров: 162
Игрок сборной Украины нашел себе новую команду в НБА
Игрок сборной Украины нашел себе новую команду в НБА Просмотров: 81
Соперник "Динамо" в Лиге Европы продал лучшего бомбардира
Соперник "Динамо" в Лиге Европы продал лучшего бомбардира Просмотров: 153
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
2
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
Голосов: 1088
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть