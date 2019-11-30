Сборная Украины провалила смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону

Артем Прима не справился с нервами. Фото: из открытых источников

Сборная Украины провела неудачную смешанную эстафету на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в шведском Эстерсунде.

Наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашка, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла пятнадцатое место, сообщает "Обозреватель"

Украинские успешно стартовали, допустив лишь три промаха на двоих. Бывшая белоруска Блашка передала эстафету Артему седьмой, после чего произошел настоящий провал. Прима не справился с нервами и скоростью конкурентов, допустив на своем первом огневом рубеже 4 промаха, и уйдя на штрафной круг.

Молодой Лесюк отправился в бой с 9 позиции, проигрывая лидирующей Италии более двух с половиной минут, но дебют в сборной получился провальным. 23-летний уроженец Ивано-Франковская заработал около штрафа, а на последнем круге проиграл 30 секунд представителю Польши.

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30 ноября в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.