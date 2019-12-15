Сборная Украины провалила мужскую эстафету

Дмитрий Пидручный поднял команду на 4 позиции

Мужская сборная Украины по биатлону провалилась в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Украинцы заняли лишь 11 место. Победу праздновала сборная Норвегии.

Наша сборная держалась в десятке, пока на этапах были .Руслан Тищенко и Артем Прима. Оба биатлонисты использовали дополнительные патроны, но на штрафные круги не попадали.

Ситуация резко ухудшилась, когда на третий этап вышел Руслан Ткаленко. На лежке он ушел на штрафной круг, который отбросил Украину на 15 место.

Дмитрий Пидручный вытащил команду на 11 место, но отставание было огромным - три с половиной минуты.

Странно, почему тренеры не поставили Антона Дудченко, который в спринте и в гонке преследования почти не промахивался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинки не смогли бороться за медали в гонке преследования

На прошлой этапе в Эстерсунде сборная Украины финишировала на 6 месте.