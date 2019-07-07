Сборная Украины пробилась в суперфинал Евролиги

Ярослав Заворотный принес украинцам победу над Польшей

Сборная Украины по пляжному футболу победила команду Польши в третьем туре отборочного этапа Евролиги-2019.

В течение всего матча на площадке была ровная борьба, и за весь поединок командам удалось забить лишь один гол. Во втором периоде Ярослав Заворотный принес украинцам победу.

Таким образом, Украина гарантировала себе второе место в группе и выход в суперфинал Евролиги-2019. Финальный этап соревнований пройдет с 5 по 8 сентября в португальском Фигейра-да-Фош.

Польша — Украина 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Заворотный (17)

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В предыдущих матчах отборочного этапа Украина обыграла сборную Швейцарии (7:5) и проиграла хозяевам португальцам (1:3)