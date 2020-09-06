Сборная Украины потерпела серьезную кадровую потерю накануне матча против Испании

Один из лидеров сборной Украины 31-летний Тарас Степаненко не сыграет против Испании.
Полузащитник "Шахтера" исключили из заявки на игру в день матча, сообщает УАФ
Опорник сборной Украины получил травму колена и не сможет помочь команде Андрея Шевченко в матче против Испании.
Вместо Степаненко в заявку сборной Украины попал полузащитник бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко.
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Матч Испания - Украина состоится 6 сентября в Мадриде. Начало игры - 21.45. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua
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