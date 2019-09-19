Сборная Украины по волейболу вышла из группы на чемпионате Европы

Подопечные Угиса Крастиньша одержали третью победу на Евро

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, который с 12 по 29 сентября проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

В четвертом матче группового этапа Евроволейболу-2019 подопечные Угиса Крастиньша в трех сетах обыграли Эстонию - 25:17, 25:15, 25:14.

Украинцы уже не опустятся ниже четвертого места в турнирной таблице. В плей-офф выходят первые четыре команды. Ранее "сине-желтые" победили чехов и черногорцев и уступили сборной Нидерландов.

Предыдущим наивысшим достижением национальной команды были выходы к утешительного турнира в 1993-м (6-е итоговое место) и 1997-м (7-е) с третьего места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина не смогла доиграть матч на турнире в Китае

На нынешнем первенстве континента наших волейболистiв ждет игра против Польши. В плей-офф украинцы могут встретиться со сборной из группы В (Бельгия, Сербия, Словакия, Германия, Испания и Австрия).