Сборная Украины по баскетболу проиграла венграм в отборе к Евробаскету-2021

Команде Айнорса Багатскиса не хватило везения в концовке. Фото: ФБУ

Сборная Украины по баскетболу в Запорожье уступила Венгрии в отборе к Евробаскету со счетом 60:62.

Украинцы выиграли первую четверть со счетом 14:10. Во второй и третьей 10-минутках сине-желтые потеряли преимущество, и перед четвертой четвертью команд разделяло всего одно очко, сообщает "Спортарена".

В заключительной четверти шла упорная борьба, которая не выявила сильнейшего. Судьба победителя решалась в овертайме. В самом конце добавленной 5-минутки венграм удалось выполнить точный бросок, который позволил гостям вырвать победу, а также завоевать 1-е место в группе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины по баскетболу победила Австрию в стартовом матче отбора на Евробаскет-2021

Украина после двух туров занимает 2-е место в отборочной группе F. В следующем матче 27 февраля команда Айнерса Багатскиса встретится на выезде со Словенией.