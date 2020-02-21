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пятница, 21 февраля 2020 09:40

Сборная Украины по баскетболу победила Австрию в стартовом матче отбора на Евробаскет-2021

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Сборная Украины по баскетболу победила Австрию в стартовом матче отбора на Евробаскет-2021
Латвиец Айнарс Багатскис начал с победы работу в сборной Украины. Фото: из открытых источников

Сборная Украины по баскетболу в первом матче отбора на Евробаскет-2021 на выезде обыграла Австрию со счетом 88:73.

Украинская команда выиграла первую четверть 22:17. Во второй десятиминутке украинцы увеличили преимущество до +15, но позволили хозяевам площадки сократить отставание до пяти очков, сообщает "Спортарена".

После большого перерыва Украина не оставила соперникам шансов, выиграв третью десятиминутку 20:9. В заключительной четверти украинцы удержали победный счет.

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Украина после первого тура возглавляет отборочную группу. Отметим, что сегодня в другом матче группы F Венгрия дома обыграла Словению 77: 75. Следующий матч в отборе на Евробаскет-2021 команда Багатскиса проведет 23 февраля дома против Венгрии.

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