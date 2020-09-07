"Сборная Украины отвыкла от критики" - журналист

Команда Андрея Шевченко уступила впервые С ноября 2018 года. Фото: REUTERS

Украинский журналист Руслан Свирин розкришував национальную сборную Украины после поражения от Испании в рамках Лиги Наций.

По словам Свирина, пока украинском рано надеяться на победу над такими серьезными соперниками, как Испания.

"Сборная Украины отвыкла от критики. Но сейчас придется выслушать от многих - равнодушных к сборной мало. А так беспомощно команда уже давно не выглядела - первый момент на 41-й минуте, неумение организовать хотя бы гол престижа. Из топ-сборными в гостях нам нечего ловить - это история получила продолжение. К сожалению. 0: 4 - но Испания тоже должна быть уставшей штутгартским поединком с немцами. Но почему-то усталость поразила только команду Шевченко.

Испания - это высший футбольный свет. Играть с ней мы не умеем. Правда, могу вспомнить одно исключение - 2: 2 с ними сыграли на "Олимпийском" 2003 году (руководил тогда сборной Леонид Буряк). В том же году в том же отборе проиграли испанцам в гостях только 1: 2. Шева тогда забил гол престижа ", - написал Руслан в Facebook.

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В 2 туре Лиги Наций сборная Украины в гостях уступила Испании - 0: 4.