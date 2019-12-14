Сборная Украины одержала первую победу на домашнем Кубке мира по хоккею

Александр Пересунько забросил полякам две шайбы. Фото: из открытых источников

Сборная Украины Ю-20 по хоккею победила команду Польши 3: 0 в матче второго тура чемпионата мира в дивизионе IB.

Александр Пересунько вывел украинский вперед на 6-й минуте матча. Во второй двадцатиминутке команды не отметились результативными действиями.

В начале третьего периода Дмитрий Даниленко удвоил преимущество украинском. В концовке встречи Пересунько реализовал буллит, установив окончательный счет матча, пишет "Спортарена"

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15 декабря, Украина Ю-20 сыграет против Франции. Начало поединка в 20:00. Пока в активе украинский только одна победа в двух матчах.