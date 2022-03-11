Сборная Украины, несмотря на войну, поедет на чемпионат Европы по легкой атлетике

Сборная Украины по легкой атлетике, несмотря на войну в стране, сможет принять участие в двух главных турнирах марта - Кубке Европы по метаниям в Лейрии и чемпионате мира в помещении в Белграде.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Украины.
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Состав украинской команды для участия в Кубке Европы по метаниям:
Ирина Климец (Волынская обл.) – метание молота, женщины;
Алена Шуть (Днепропетровская обл.) – метание молота, женщины;
Дарья Гаркуша (Днепропетровская обл.) - метание диска, женщины U23;
Елена Хамаза (Волынская обл.) – метание молота, женщины U23;
Михаил Кохан (Днепропетровская обл.) – метание молота, мужчины.
Состав украинской команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении:
Анна Плотицина (Киевская обл.) – 60 метров с барьерами;
Марина Бех-Романчук (Хмельницкая обл.) – прыжки в длину, тройной прыжок;
Ярослава Магучих (Днепропетровская обл.) – прыжки в высоту;
Ирина Геращенко (г. Киев) – прыжки в высоту;
Яна Гладийчук (г. Киев) – прыжки с шестом;
Юлия Лобан (Черниговская обл.) – пятиборье.
Кубок Европы по метаниям состоится 12-13 марта, чемпионат мира в помещении - 18-20 марта.
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