Сборная Украины, несмотря на войну, поедет на чемпионат Европы по легкой атлетике

Фото: ФЛАУ

Сборная Украины по легкой атлетике, несмотря на войну в стране, сможет принять участие в двух главных турнирах марта - Кубке Европы по метаниям в Лейрии и чемпионате мира в помещении в Белграде.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Украины.

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Состав украинской команды для участия в Кубке Европы по метаниям:

Ирина Климец (Волынская обл.) – метание молота, женщины;

Алена Шуть (Днепропетровская обл.) – метание молота, женщины;

Дарья Гаркуша (Днепропетровская обл.) - метание диска, женщины U23;

Елена Хамаза (Волынская обл.) – метание молота, женщины U23;

Михаил Кохан (Днепропетровская обл.) – метание молота, мужчины.

Состав украинской команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении:

Анна Плотицина (Киевская обл.) – 60 метров с барьерами;

Марина Бех-Романчук (Хмельницкая обл.) – прыжки в длину, тройной прыжок;

Ярослава Магучих (Днепропетровская обл.) – прыжки в высоту;

Ирина Геращенко (г. Киев) – прыжки в высоту;

Яна Гладийчук (г. Киев) – прыжки с шестом;

Юлия Лобан (Черниговская обл.) – пятиборье.

Кубок Европы по метаниям состоится 12-13 марта, чемпионат мира в помещении - 18-20 марта.