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четверг, 14 ноября 2019 20:11

Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией

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Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
Тимерлан Гусеейнов забивал в ворота Эстонии в двух матчах. Фото: с отрытых источников

14 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Эстонии в рамках подготовки к заключительному матчу отбора на Евро-2020. Этот поединок станет 5 в истории национальных команд.

Впервые Украина и Эстония встретились в отборе на Евро-96, где кроме них в группе также были Хорватия, Италия, Литва и Словения, пишет "football.ua"

Отборочный раунд Украина начала с поражения от Литвы (0: 2) и ничьей со Словенией (0: 0). В домашнем матче с эстонцами "сине-желтые" смогли добыть первую официальную победу, причем сделали это с крупным счетом.

Добиться положительного результата в той встрече Украине удалось довольно легко. В середине первого тайма Геннадий Литовченко отправил мяч под перекладину с линии штрафной, а в конце первой половины игры Урмас Кирс срезал мяч в собственные ворота после флангового прострела. Во втором тайме подопечные Йожефа Сабо смогли закрепить свое преимущество, когда Тимерлан Гусейсов вышел на ударную позицию после комбинации и отправил мяч в ворота.

13 ноября 1994. Отборочный матч Евро-1996. Киев, НСК Олимпийский. 2000 глядачив.Украина - Эстония 3: 0

Голы: Коновалов, 29 Кирс, 45 (автогол), Гусейнов, 72.

Ответный поединок Украина уже проводила под руководством Анатолия Конькова. Наша сборная не лучшим образом провела тот поединок, но одержала победу благодаря голу Гусейнова на 17-й минуте. Победа стала второй для украинской команды в отборочном турнире.

26 апреля 1995. Отборочный матч Евро-1996. Таллинн Стадион Калев. 3000 зрителей.

Эстония - Украина 0: 1

Голы: Гусейнов, 17.

Следующая встреча команд состоялась уже через 16 лет, когда Украина готовилась к домашнему Евро-2012 и не имела возможности проводить официальные игры. Поединок с эстонцами стал прекрасной возможностью для Олега Блохина проверить состав и применить на практике игровые комбинации.

Счет в поединке гости открыли в конце первого тайма, когда Анатолий Тимощук пасом отправил мяч на Олега Гусева, тот принял мяч на линии штрафной, обыграл соперника и метров с 14-ти пробил в нижний угол. В середине второго тайма Украина увеличила преимущество благодаря голу Александра Алиева, который поразил ворота после паса от Богдана Бутко. В конце встречи хозяева поля получили возможность забить с пенальти, однако Александр Рыбка отразил удар с 11-метровой отметки, а Украина в результате одержала уверенную победу.

11 октября 2011. Товарищеский матч. Таллинн, стадион Ле Кок Арена. 5500 зрителей.

Эстония - Украина 0: 2

Голы: Гусев, 45, Алиев, 68.

Перед самым началом европейского первенства в 2012 году Украина решила провести еще один спарринг с Эстонией, который состоялся в Австрии. Сборная Украины наигрывала один из вариантов основы и с первых минут завладела инициативой. На 9-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет, отправив мяч в дальний угол после передачи от Сергея Назаренко. После забитого гола "сине-желтые" продолжили давить на ворота соперника и в середине первого тайма заработали пенальти, когда Рагнар Клаван сфолил на Ярмоленко. Удар с точки уверенно реализовал Гусев и увеличил преимущество команды. До завершения первой половины Украины успела забить и третий гол усилиями Андрея Воронина добил мяч головой в ворота после скидки от Марко Девича. В начале второго тайма Артем Милевский поставил точку в матче, замкнув в падении передачу от нынешнего главного тренера Андрея Шевченко.

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28 мая 2012. Товарищеский матч. Куфштайн (Австрия), Куфштайн Арена.

Украина - Эстония 4: 0

Голы: Ярмоленко, 9, Гусев, 35 (пенальти), Воронин, 41, Милевский, 50.

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В нынешнем отборе Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко, которым предстоит провести еще одно матч против Сербии 17 ноября, досрочно с первого места вышла в финальную стадию чемпионата континента. Эстонцы, которые 19 ноября сыграют в отборе с Нидерландами, идут последними в квартете С

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