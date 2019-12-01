Сборная Украины будет готовиться к Евро в Харькове

Андрей Павелко не хочет нарушать традицию

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где сборная Украины будет готовиться к Евро-2020. Об этом пишет "Трибуна".

"Готовиться, как всегда, будем в Харькове до Евро-2020, но базироваться команда будет в Бухаресте, есть предварительная договоренность.

Город нам понравился, мы уже поработали и с посольством Украины в Румынии, посмотрели великолепные условия. Думаю, нашей сборной здесь будет уютно", – сказал Павелко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представители России снова удивили футбольный мир неадекватным заявлением

Украина сыграет на Евро-2020 с Голландией и Австрией.