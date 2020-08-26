Сборная начала подготовку к матчам Лиги Наций

 
Ексклюзивы
1/5
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 405
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2448
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1602
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 297
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 396
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1971
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 585
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
9 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
3
9
12
13
11
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Видео
Все видео
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
Как Луческу выиграл первый трофей с "Динамо"
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 396
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 585
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5202
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3186
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6714
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1080
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 13:56

Сборная начала подготовку к матчам Лиги Наций

  Комментировать
Сборная начала подготовку к матчам Лиги Наций
Сборная сыграет первую игру в 2020 году. Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил предварительную заявку команды на матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт УАФ.

Национальная команда чартерным рейсом из Борисполя отправилась в Харьков, где будет готовиться к поединкам со Швейцарией и Испанией.

Дебютный вызов в сборную получил защитник Динамо Александр Сирота. Из-за проблем со здоровьем с "сине-желтыми" не смогли отправиться Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Владимир Шепелев, а также Виталий Буяльский, который проходит обследование.

Игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, присоединятся к команде в течение недели.

Заявка сборной Украины на данный момент выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо);

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — Динамо);

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити);

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский подорожал на € 10 млн

В рамках Лиги наций сборная Украины встретится со Швейцарией 3 сентября во Львове, а 6 сентября проведет выездную встречу с Испанией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная начала подготовку к матчам Лиги Наций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, которая готовила переворот

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 14535
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 12429
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 11835
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 9513
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 3 Просмотров: 8964
Спорт
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
3
 Просмотров: 297
Московский ЦСКА предлагает невероятную сумму за экс-игрока "Карпат"
Московский ЦСКА предлагает невероятную сумму за экс-игрока "Карпат" Просмотров: 270
Против "Шахтера" мы играли 2-м составом
Против "Шахтера" мы играли 2-м составом Просмотров: 405
Месси звонил Гвардиоле по поводу перехода
Месси звонил Гвардиоле по поводу перехода Просмотров: 279
Отказал кардиостимулятор. Во время игры защитник "Аякса" свалился на газон
Отказал кардиостимулятор. Во время игры защитник "Аякса" свалился на газон Просмотров: 522
Больше всего комментируют
9
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
6
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
3
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
3
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Голосов: 921
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua