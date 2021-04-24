Сборная Лобановского бездарно проиграла Чехословакии

Лобановский проиграл будущим чемпионам. Фото: УЕФА

24 апреля 1976 в Братиславе играли первый четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Чехословакии и СССР. Победитель получал прямую путевку на Евро в Югославию.

Сборная СССР на 80% -90% состояла из игроков киевского "Динамо", которое триумфально завершил 1975 выигрышем Кубка кубков, Суперкубка и победой в отборочной группе к Евро в футболках сборной СССР.

Тренерам Лобановскому и Базилевичу казалось, что серия побед продолжится. Они еще больше нагрузили футболистов и совсем не обращали внимания на их эмоциональную выхолощенность и приобретенную психологическую несовместимость.

Проигрыш "Динамо" "Сент-Этьену" в четвертьфинале Кубка чемпионов - 2:0 и 0:3 воспринимался как случайность. Сборную Чехословакии СССР не боялся. Дело в том, что в марте эти команды сыграли товарищеский поединок в гостях, который завершился ничьей - 2:2. Причем СССР уже в первом тайме вел - 2:0, а во втором позволил хозяевам сравнять счет - 2:2.

Прохоров очень долго строил стенку, а знаменитый Паненка не стал ждать и пробил на силу

Однако официальная игра выдалась другой. В середине первого тайма хозяева захватили инициативу и на 34-ой минуте забили. Защитники сборной СССР нарушили правила на игроке ЧССР и остановились, ожидая свистка арбитра. А тот позволил играть. Мёдер пробил мимо растерянного голкипера "Спартака" Прохорова - 1:0.

В начале второго тайма чехословаки забили второй. Прохоров очень долго строил стенку, а знаменитый Паненка не стал ждать и пробил на силу. Вратарь снова пропустил необязательный мяч - 2:0.

Только после этого Лобановский выпустил травмированного Веремеева и тот наладил игру в середине поля. Блохин получил шанс сократить отставание, когда на 76-ой минуте вышел один на один с голкипером Иво Виктором. Но переиграть того не смог. В итоге поражение - 0:2.

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Ответный матч в Киеве ничего не изменил - 2:2. Чехословакия все время была впереди и не дала ни единого шанса на возрождение интриги. Этим матчем закончилась славная эпоха "Динамо" 1974-75. А в финальной части Евро ЧССР победила поочередно сборные Нидерландов и Германии и стала чемпионом Европы. С 11 футболистов основного состава 9 представляли Словакию.