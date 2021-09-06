Сборная Италии установила новый рекорд матчей без поражений

Сборная Италии не проигрывает с 2018 года. Фото: Reuters

Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в гостевом матче квалификации ЧМ-2022. При этом команда тренера Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 36 матчей, обновив национальный и мировой рекорд.

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в период с 1935-го по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Мировой рекорд установила Бразилия, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей с 1993-го по 1996 год. Потом Испания также не уступала в 35 играх с 2007-го по 2009 год.

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В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года – Португалии (0:1) в Лиге наций. Манчини возглавил Италию в мае 2018-го. Летом итальянцы выиграли Евро-2020, одолев в финале сборную Англии в серии пенальти.