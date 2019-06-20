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четверг, 20 июня 2019 10:00

Сборная Испании получило нового тренера

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Сборная Испании получило нового тренера
Роберта Морено - новый главный тренер сборной Испании

Федерация футбола Испании официально объявила о назначении на пост главного тренера сборной Роберта Морено.

Предыдущий наставник сборной, Луис Энрике, покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

Морено до этого был помощником Энрике как в сборной Испании, так и в клубах, в которых работал Энрике - "Роме", "Сельте" и "Барселоне".

Последние три матча сборной Испании Луис Энрике уже пропустил по семейным обстоятельствам, и именно Морено руководил национальной командой в этих поединках.

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Под руководством Морено сборная Испании в рамках квалификации на Евро-2020 обыграла Мальту (2: 0), Фарерские острова (4: 1) и Швецию (3: 0).

https://sport.ua
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Дата
20
июня

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