Сборная Испании получило нового тренера

Роберта Морено - новый главный тренер сборной Испании

Федерация футбола Испании официально объявила о назначении на пост главного тренера сборной Роберта Морено.

Предыдущий наставник сборной, Луис Энрике, покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

Морено до этого был помощником Энрике как в сборной Испании, так и в клубах, в которых работал Энрике - "Роме", "Сельте" и "Барселоне".

Последние три матча сборной Испании Луис Энрике уже пропустил по семейным обстоятельствам, и именно Морено руководил национальной командой в этих поединках.

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Под руководством Морено сборная Испании в рамках квалификации на Евро-2020 обыграла Мальту (2: 0), Фарерские острова (4: 1) и Швецию (3: 0).