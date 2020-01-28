Сборная Испании победила на чемпионате Европы по гандболу

Сборная Испании защитила титул чемпиона Европы. Фото: men2020.ehf-euro.com

Сборная Испании победила в финале чемпионата Европы по гандболу сборную Хорватии -22: 20.

Игра была нервной но не зрелищной. Никто из соперников не хотел рисковать. Испанцы оказались более искусными и одержали победу в два мяча.

Сборная Испании защитила титул чемпионов континента, который выиграла 2018 года в Хорватии, информирует "Укринформ"

Бронзовыми призерами стали норвежцы, которые в матче за 3-е место обыграли гандболистов Словении - 28:20.

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Сборная Украины не смогла выйти из группы на Евро-2020, став 19-ми из 24-х команд.