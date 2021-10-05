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вторник, 05 октября 2021 10:27

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла пятерых футболистов перед матчем против Украины

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Сборная Боснии и Герцеговины потеряла пятерых футболистов перед матчем против Украины
Пьянич летом сменил "Барселону" на "Бешикташ". Фото: Reuters

Соперник сборной Украины в отборе к Кубку мира команда Боснии и Герцеговины имеет серьезные кадровые потери.

Боснийцы потеряли пятерых ведущих игроков накануне октябрьских матчей сборной, сообщает Футбольный союз Боснии и Герцеговины.

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Бывший игрок "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пянич не приедет в национальную команду из-за травмы. По той же причине будут отсутствовать полузащитник "Милана" Раде Крунич, опорник "Ференцвароша" Стипе Ловрач и защитник "Клужа" Матео Сушич. Игрок "Партизана" Синиша Саничанин сдал положительный тест на коронавирус.

Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину 12 октября во Львове. Поединок начнется в 21:45. До этого сборные никогда не пересекались на футбольном поле.

В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции.

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