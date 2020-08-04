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вторник, 04 августа 2020 20:11

Шапаренко забил красивый мяч на тренировке

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Шапаренко забил красивый мяч на тренировке
Николай Шапаренко выступает за первую команду "Динамо" с конца 2017 года. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к старту нового сезона.

На вечерней тренировке на игроков киевского клуба ожидала двусторонка, которая состояла из трех таймов по 30 минут, сообщает официальный сайт "Динамо".

Мирча Луческу дал проявить себя всем футболистам, которые были в его расположении. Вне игры оказались только травмированные игроки - Денис Попов, Никита Бурда и Беньямин Вербич.

Победу одержала команда в зеленых манишках - 4:2. Стоит отметить красивый гол Николая Шапаренко, который он забил от стойки после сольного прохода.

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"Динамо" начнет выступления в новом сезоне 25 августа матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера".

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Дата
04
августа

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