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понедельник, 08 ноября 2021 15:24

Шапаренко ничего не будет за расизм на поле

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Шапаренко ничего не будет за расизм на поле
Киевляне проиграли впервые в чемпионате. Фото: "Динамо"

Игрок "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко избежит наказания за расистские высказывания в адрес игрока "Ворсклы" Ранжела. В связи с отсутствием записей в протоколе, КДК УАФ не планирует рассматривать сложившуюся ситуацию.

После матча 14 тура УПЛ между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" (1:2) нападающий полтавчан Лукас Ранжел заявил о проявлении расизма к нему со стороны болельщиков и одного из игроков команды Мирчи Луческу. Об этом пишет sport.ua.

КГК УАФ уже в курсе скандала. Однако официально рассматривать этот вопрос пока не планируют.

На данный момент известно, что делегат матча в Киеве Виктор Радушинский и арбитр этого поединка Юрий Иванов не вносили в протокол игры записи о том, что замечали расистские высказывания в адрес легионера "Ворсклы". Поэтому этот вопрос КДК может быть рассмотрен только в том случае, если на него обратят внимание в комитете этики и честной игры.

Ранее нападающий "Ворсклы" Лукас Ранжел заявил о том, что кроме болельщиков "Динамо", расистскими высказываниями в его адрес "отличился" полузащитник киевлян Николай Шапаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шапаренко обвинили в расизме

Игра "Динамо" - "Ворскла" завершилась победой полтавчан - 2:1. Один из голов забил Ранжел. После этого поражения "Динамо" опустилось на второе место.

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Дата
08
ноября

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