Шапаренко хотел покинуть "Динамо"

Николай Шапаренко не может похвастаться стабильной игровой практикой в первой команде "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко признался, что мог покинуть киевский клуб.

Шапаренко не был удовлетворен отсутствием стабильной игровой практики и рассматривал вариант с арендой в другой клуб.

"Да, я мог уйти в аренду - нужна была только согласие Игоря Михайловича Суркиса, и я перехожу. Я сам хотел, ведь это очень трудно - я хочу играть, прошел этап Ю-21 и дубля, мне хочется играть в основе больше.

А когда тебя снова отправляют в Ю-21, то понимаешь, что все это у тебя уже было. Не то что бы мотивация исчезла, но настроения выступать за Ю-21 уже нет. Я очень хотел уйти, чтобы играть", - пояснил Шапаренко в эфире "Трендец".

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Николай Шапаренко не имел стабильной игровой практики при работе с командой Александра Хацкевича. С приходом к рулю команды ситуация для игрока не изменилась.