"Шансы "Динамо" на чемпионство - 90%" - Сабо

Йожеф Сабо 3 роки очолював збірну України. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо не сомневается, что чемпионом Украины станет киевское "Динамо".

Отрыв динамовцев от "Шахтера" составляет уже 7 очков и команды имеют очную встречу.

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"Шансы "Динамо" на чемпионство сейчас - 90%. Слишком много гандикапа - семь очков. Даже если "Шахтер" обыгрывает "Динамо" - что это изменит? Да и не факт: сейчас непонятно, сможет ли донецкий клуб переиграть "бело-синих". В "Динамо" прекрасное преимущество и в Кубке Украины, и в чемпионате", - сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

В последнем туре УПЛ "Динамо" дома разгромило "Движение" - 3:0, а "Шахтер" в гостях уступил ПФК "Львов" - 2:3. Команда Луческу опережает преследователя на 7 очков. До завершения соревнований осталось еще сыграть 7 туров. 17 апреля "Динамо" и "Шахтер" сыграют в матче 22 тура УПЛ.