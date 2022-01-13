Шанс для Шевченко. Французский тренер отказался возглавлять "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Французский тренер 57-летний Руди Гарсия отказался возглавить "Дженоа".

Он не заинтересован в работе в клубе, борющемся за выживание, сообщает Tuttomercatoweb.

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Гарсия с мая 2021-го находится без клуба, когда покинул "Лион".

Теперь главным кандидатом на должность тренера "Дженоа" становится Бруно Лаббадиа. Он без работы с января 2021 года, когда ушел из "Герты".

Генуэзский клуб еще не договорился с Андреем Шевченко о расторжении контракта. Он будет главным тренером "Дженоа" в матче против "Милана" 13 января.

В турнирной таблице команда Андрея Шевченко занимает 19-е место и находится в зоне вылета. Следующим соперником "грифонов" в Серии А будет "Фиорентина".

Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Под руководством украинского тренера команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и шесть раз проиграла.