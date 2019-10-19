Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"

"Заря" отыгрывалась почти 70 минут

11 тур чемпионата Украины 19 октября продолжился в Запорожье матчем "Зари" против "Десны". Хозяевам поля удалось вырвать победу в конце игры.

Об этом пишет "Футбол-24".

Обе команды осторожно начали поединок и присматривались друг к другу. Первой так называемую разведку завершила "Десна" и неожиданно открыла счет в противостоянии.

Владислав Калитвинцев выполнил навес в штрафную луганчан. Там навес Владислава замкнул Максим Дегтярев. Нападающий "северян" в падении эффектно переправил мяч в сетку ворот Никиты Шевченко - 1:0.



В первом тайме команды создали крайне мало опасных моментов. За все тайм только три удара в створ. После перерыва темп игры заметно вырос, и от этого действительно острых моментов не стало.

В конце поединка подопечные Виктора Скрипника сумели перевернуть игру. Сначала массовые атаки "Зари" воплотил в гол Леднев. Юрченко пасом в стиле Хави нашел Леднева в штрафной "Десны". Богдан, избежав офсайда, принял прекрасную разрезную передачу и вколотил мяч в сетку Паста - 1:1.

А через несколько минут "Заря" вообще вышла вперед. Денис Фаворов неуклюже отдал пас на Паста. Русин пошел на перехват и вратарь сбил Назария в штрафной - пенальти. Удар с отметки реализовал Юрченко.

В оставшееся время, "Заря" могла увеличить преимущество. В то же время подопечные Александра Рябоконя так и не провели хотя бы одну содержательную атаку.

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Благодаря победе "Заря" набрала 19 очков и приблизились к "Динамо" и "Десне", которые имеют по 20 баллов. Завтра киевляне дома будут принимать "Александрию".