Самый талантливый футблист Сербии переходит в "Атлетико"

на Влаховича претендовали английские клубы. Фото: Reuters

21-летний форвард "Фиорентины" и сборной Сербии Душан Влахович продолжает оставаться одним из самых привлекательных футболистов на трансферном рынке в текущее трансферное окно.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, мадридский "Атлетико" достиг принципиальной договорённости о контракте с игроком. При этом решение с "Фиорентиной" по игроку не найдено до сих пор. "Матрасники" готовы выложить за игрока € 75 млн, но итальянский клуб не желает продавать сербского форварда и в ближайшее время проведёт переговоры с футболистом по новому контракту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ без Месси обыграл "Брест"

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за "Фиорентину" с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из "Партизана". В завершившейся Серии А "Фиорентина" с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.