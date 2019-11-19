Самый перспективный боксер Великобритании бросил вызов Усику

Даниэль Дюбуа хочет драться с Усиком. Фото: Evening Standard

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа назвал Александра Усика своим желанным соперником.

22-летний боксер по прозвищу "Динамит" отвечал на вопрос, кого бы он выбрал себе в ближайшие соперники из россыпи "великих имен" супертяжелого дивизиона.

"Если честно, мне нравится Усиком. Думаю, против него вышел бы хороший бой. Если удастся побить его, то это будет громкое заявление. Но то, что сейчас в супертяжелом весе есть много громких имен - это однозначно", - заявил Дюбуа сообщает "24 канал.

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Все свои бои в профи Даниэль проводил в Великобритании. Лишь в одном из 13 его соперник устоял на ногах, остальные 12 закончились нокаутом. Многие считают Дюбуа перспективным британским тяжеловесом. В частности похвалы он заслужил от Тайсона Фьюри.