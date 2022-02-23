"Сампдория" наняла Супряге переводчика

Нападающий "Сампдории" и молодежной сборной Украины 22-летний Владислав Супряга получит помощь от итальянского клуба в ускоренной адаптации к новой стране.
Клуб из Генуи решил пригласить личного переводчика для украинца, чтобы тот скорее смог адаптироваться в Италии, сообщает Сlubdoria46.it.
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Украинец не владеет даже английским языком, из-за чего у него серьезные проблемы с коммуникацией с одноклубниками.
"Сампдория" намерена выкупить форварда, если он станет демонстрировать свои лучшие качества на поле.
Супряга последние два матча провел в запасе, а в дебютной игре в Италии против "Сассуоло" вышел на замену в первом тайме, но уже после перерыва тренер решил убрать Владислава с поля.
Права на игрока принадлежат "Динамо".
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