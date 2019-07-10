Самбрано хочет видеть Суркиса

На Самбрано появился спрос после Копа Америка

Перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано хочет встретиться с руководством киевлян для определения места продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Самбрано выступал на правах аренды за "Базель" и выразил желание остаться в швейцарском клубе. Об этом пишет "Трибуна".

"Базель" также хочет сохранить игрока.

"К сожалению, Карлос Самбрано из-за травмы сыграл за нас очень мало, но когда играл, он был хорош. Он мог бы помочь нам с его опытом", – сказал спортивный директор "Базеля" Руди Збинден.

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В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Самбрано провел 7 матчей, забил 1 гол.