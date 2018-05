Салах потратил 450 тысяч долларов для помощи односельчанам

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах потратил 370 тысяч евро на землю и строительство завода по очистке сточных вод в родном селе Наргиг.

Завод будет использоваться для снабжения питьевой водой на постоянной основе села и прилегающих поселений, которые в этом нуждаются.

Mohamed Salah has paid 450 000 dollars to buy land and build a water cleaning factory in his birth village Nagrig. The factory will be used to permanently supply the village and the entire region with drinking water.



A world class footballer and a world class human being 👏🇪🇬 pic.twitter.com/enIKl0Qttf