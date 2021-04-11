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воскресенье, 11 апреля 2021 17:04

Салах контактировал из ПСЖ относительно перехода

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Салах контактировал из ПСЖ относительно перехода
Мохаммед Салах с 2017 года играет за "Ливерпуль. Фото: Reuters

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Téléfoot.

По информации источника, в услугах 28-летнего египетского футболиста заинтересован "Пари Сен-Жермен". Сообщается, что в прошлом месяце представители парижского клуба связались с агентами Салаха. Действующий контракт египетского форварда с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года.

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Ранее сообщалось, что Салах несколько месяцев конфликтует с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, из-за чего может покинуть клуб. Салах выступает за мерсисайдский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне египетский форвард провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

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