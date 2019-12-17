Салах изящно пяткой забил в ворота "Уотфорда"

Мохамед Салах в текущем сезоне АПЛ забил уже 9 мячей за "Ливерпуль". Фото: рейтер

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился дублем в поединке 17-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" 2: 0.

Второй гол пришелся на заключительные минуты встречи. 27-летний египтянин, стоя спиной к воротам, сумел переправить мяч в ворота Бена Фостера идеальным по точности ударом пяткой.

Благодаря этому дублю Салах догнал по количеству забитых голов в текущем сезоне АПЛ своего одноклубника Садио Мане (по 9) и делит с ним пятую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скауты "Манчестер Сити" просматривают защитника "Шахтера"



В текущем сезоне АПЛ "Ливерпуль" уверенно лидирует опережая ближайшего преследователя "Лестер" на 10 очков.