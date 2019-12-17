Салах изящно пяткой забил в ворота "Уотфорда"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился дублем в поединке 17-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" 2: 0.
Второй гол пришелся на заключительные минуты встречи. 27-летний египтянин, стоя спиной к воротам, сумел переправить мяч в ворота Бена Фостера идеальным по точности ударом пяткой.
Благодаря этому дублю Салах догнал по количеству забитых голов в текущем сезоне АПЛ своего одноклубника Садио Мане (по 9) и делит с ним пятую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.
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В текущем сезоне АПЛ "Ливерпуль" уверенно лидирует опережая ближайшего преследователя "Лестер" на 10 очков.
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