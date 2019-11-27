"Шахтеру" больше не нужны Марлос и Тайсон"

Гол Гюндогана не стал победным

"Шахтер" провел лучший тайм в еврокубках за несколько сезонов, а во втором добавил немного удачи. Украинские клубы способны доставлять проблемы топам только при таком сочетании почти идеального футбола и везения – и в этом нет ничего плохого", – пишет Александр Сажко на сайте "Трибуна".

"Летом 2000-го с трибуны убитого стадиона "Шахтер" в Донецке я смотрел, как горняки проигрывают 0:1 чешской "Славии" в квалификации Лиги чемпионов. Через неделю "Шахтер" в эпичном матче забил на 90-й минуте, вырвал победу по сумме двух матчей в дополнительное время и впервые (!) вышел в групповой этап ЛЧ.

Вчера на шикарном "Этихад Стэдиум" в Манчестере я видел, как "Шахтер" в очередной раз прыгнул выше головы и отобрал очки у чемпиона Англии. Клуб прошел серьезный путь, новый виток которого начинается сегодня. Против "Ман Сити" матч заканчивали игроки U-20 Сикан, Додо, Тете, Соломон и Маркос Антонио – хорошая база для команды, которой больше не нужны Тайсон и Марлос.

"Террикон" обращает особое внимание на последние минуты матча:

Оставшиеся два десятка минут "Шахтер" сыграл весьма строго и не дал именитому сопернику особых шансов вырвать победу. Луиш Каштру освежил состав выходом Маркоса и Сикана, правда, эта замена была вынужденной - Мораеса увезли с поля на носилках.

В итоге "Шахтер" увозит ничейные очки из Манчестера. Команда Хосепа Гвардиолы обеспечила себе первое место, а "горняки" ждут решающий матч с "Аталантой", в котором их может устроить ничья. Итальянцы же будут играть только на победу".

"Эта ничья безусловный успех команды Каштру", - утверждает ua-football.сом. "Приемлемый результат придаст" горнякам "положительных эмоций и умеренную дозу веры в свои силы. Более того, на втором месте удержался" Шахтер ", а значит является главным претендентом на выход из группы (после" Ман Сити ", разумеется). Чемпион Англии гарантировал себе первое место в квартете, ничья его также устроила может даже больше, чем гостей из Украины.

Но необходимо сразу отметить, что в этом результате скрывается и главная опасность для "Шахтера". Следующий матч у "оранжево-черных" с "Аталантой", итальянская команда постепенно освоилась в Лиге Чемпионов, что и доказала в параллельном поединке с "Динамо" Загреб, обыграв чемпиона Хорватии 2:0. В общем, аж целый день у подопечных Каштру, чтобы отпраздновать важную, в какой-то степени даже сенсационную ничью, а потом надо готовиться к решающему противостоянию с "Аталантой" в Харькове. На ОСК "Металлист" будет не намного легче, чем сегодня на "Этихад", а возможно ничья, которая удовлетворяет "Шахтер" может расхолодить, сыграть злую шутку с хозяевами встречи в Харькове. С другой стороны - все зависит от донецкой команды, судьба в их руках.

Газета "Сегодня" приводит цитату игрока "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко:

"Шахтер" сыграл на уровне даже без своих лидеров. Я просто могу поаплодировать стоя, и если "Шахтер" будет играть и дальше в таком ключе, то у него будут большие шансы на выход из группы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"

Последнюю, решающую игру "Шахтер" сыграет 11 декабря в Харькове против "Аталанты". "Шахтеру" нужна победа, но при определенных обстоятельствах может устроить и ничья.