"Шахтеру" больше не нужны Марлос и Тайсон"

 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1071
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 720
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 954
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10809
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1593
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1008
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 936
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6264
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"
Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
"Шахтер" не смог избежать разгрома в матче против "Манчестер Сити"
"Шахтер" не смог избежать разгрома в матче против "Манчестер Сити"
Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника
Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника
Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой
Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6264
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2736
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 873
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 10:05

"Шахтеру" больше не нужны Марлос и Тайсон"

  Комментировать
&quot;Шахтеру&quot; больше не нужны Марлос и Тайсон&quot;
Гол Гюндогана не стал победным

"Шахтер" провел лучший тайм в еврокубках за несколько сезонов, а во втором добавил немного удачи. Украинские клубы способны доставлять проблемы топам только при таком сочетании почти идеального футбола и везения – и в этом нет ничего плохого", – пишет Александр Сажко на сайте "Трибуна".

"Летом 2000-го с трибуны убитого стадиона "Шахтер" в Донецке я смотрел, как горняки проигрывают 0:1 чешской "Славии" в квалификации Лиги чемпионов. Через неделю "Шахтер" в эпичном матче забил на 90-й минуте, вырвал победу по сумме двух матчей в дополнительное время и впервые (!) вышел в групповой этап ЛЧ.

Вчера на шикарном "Этихад Стэдиум" в Манчестере я видел, как "Шахтер" в очередной раз прыгнул выше головы и отобрал очки у чемпиона Англии. Клуб прошел серьезный путь, новый виток которого начинается сегодня. Против "Ман Сити" матч заканчивали игроки U-20 Сикан, Додо, Тете, Соломон и Маркос Антонио – хорошая база для команды, которой больше не нужны Тайсон и Марлос.

"Террикон" обращает особое внимание на последние минуты матча:

Оставшиеся два десятка минут "Шахтер" сыграл весьма строго и не дал именитому сопернику особых шансов вырвать победу. Луиш Каштру освежил состав выходом Маркоса и Сикана, правда, эта замена была вынужденной - Мораеса увезли с поля на носилках.

В итоге "Шахтер" увозит ничейные очки из Манчестера. Команда Хосепа Гвардиолы обеспечила себе первое место, а "горняки" ждут решающий матч с "Аталантой", в котором их может устроить ничья. Итальянцы же будут играть только на победу".

"Эта ничья безусловный успех команды Каштру", - утверждает ua-football.сом. "Приемлемый результат придаст" горнякам "положительных эмоций и умеренную дозу веры в свои силы. Более того, на втором месте удержался" Шахтер ", а значит является главным претендентом на выход из группы (после" Ман Сити ", разумеется). Чемпион Англии гарантировал себе первое место в квартете, ничья его также устроила может даже больше, чем гостей из Украины.

Но необходимо сразу отметить, что в этом результате скрывается и главная опасность для "Шахтера". Следующий матч у "оранжево-черных" с "Аталантой", итальянская команда постепенно освоилась в Лиге Чемпионов, что и доказала в параллельном поединке с "Динамо" Загреб, обыграв чемпиона Хорватии 2:0. В общем, аж целый день у подопечных Каштру, чтобы отпраздновать важную, в какой-то степени даже сенсационную ничью, а потом надо готовиться к решающему противостоянию с "Аталантой" в Харькове. На ОСК "Металлист" будет не намного легче, чем сегодня на "Этихад", а возможно ничья, которая удовлетворяет "Шахтер" может расхолодить, сыграть злую шутку с хозяевами встречи в Харькове. С другой стороны - все зависит от донецкой команды, судьба в их руках.

Газета "Сегодня" приводит цитату игрока "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко:

"Шахтер" сыграл на уровне даже без своих лидеров. Я просто могу поаплодировать стоя, и если "Шахтер" будет играть и дальше в таком ключе, то у него будут большие шансы на выход из группы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"

Последнюю, решающую игру "Шахтер" сыграет 11 декабря в Харькове против "Аталанты". "Шахтеру" нужна победа, но при определенных обстоятельствах может устроить и ничья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтеру" больше не нужны Марлос и Тайсон"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Оккупанты расстреляли 80 украинцев

Экстремисты выгнали короля из страны

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 26460
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 8298
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 8235
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
3
 2 Просмотров: 8199
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 1 Просмотров: 7623
Спорт
Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"
Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"
 Просмотров: 333
"Мы не позволили "Сити" сделать много" – Каштру
"Мы не позволили "Сити" сделать много" – Каштру Просмотров: 342
"Горняки" заслужили ничью: главные выводы матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"
"Горняки" заслужили ничью: главные выводы матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"
 Просмотров: 450
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
 Просмотров: 288
"Шахтер" добыл ничью в Манчестере
"Шахтер" добыл ничью в Манчестере
 Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
5
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
2
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Голосов: 178
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua