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понедельник, 26 июля 2021 14:26

"Шахтер"избавился от бразильского легионера

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&quot;Шахтер&quot;избавился от бразильского легионера
маркиньос Сиприано не впечатлил тренеров "Шахтера"

Защитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано продолжит карьеру в "Сьоне". Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

Маркиньос перешел в "Шахтер" летом 2018 года из "Сан-Паулу" за €1 млн.

За время пребывания в клубе забил один гол и сделал два ассиста в 26 матчах.

Transfermarkt оценил его в €1,3 млн. Контракт – до лета 2023-го.

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"Сьон" занял предпоследнее место в чемпионате Швейцарии в прошлом сезоне. Команда сохранила прописку в элите после стыковых матчей в плей-офф.

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