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четверг, 04 ноября 2021 13:06

"Шахтер" засудили в матче против "Реала" – бывший арбитр ФИФА

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&quot;Шахтер&quot; засудили в матче против &quot;Реала&quot; – бывший арбитр ФИФА
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Арбитр матча "Реал" – "Шахтер" француз Бенуа Бастьен дважды был на стороне испанского клуба.

"Горняки" могли рассчитывать на пенальти и удаление в матче против "Реала", рассказал бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес в интервью AS.

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"Первый момент. Он кладет на него руку, и они оба останавливаются. Это не ответственность VAR, но он не должен трогать его рукой. Если бы судья засвистел, пришлось бы это проглотить. Для меня это больше телевизионный пенальти, чем реальность на поле. Защитник не должен так играть... Если назначат пенальти, у тебя не будет аргументов.

Второй. Он простил Каземиро вторую желтую, это фол сзади. Но он даже нарушения не зафиксировал",– заявил Гонсалес.

"Шахтер" проиграл "Реалу" 1:2. В другом матче "Интер" победил "Шериф" – 3:1.

В турнирной таблице лидирует "Реал" с девятью очками. У "Интера" семь пунктов и второе место. "Шериф" занимает третье место с двумя победами. У "Шахтера" одно очко и последнее место в группе.

В следующем туре "Реал" будет гостить в Молдове, а "Шахтер" сыграет против "Интера" в гостях.

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