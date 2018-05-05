"Шахтер" - "Заря" 0:0. LIVE (первый тайм)

В центральном матче 30-го тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове принимает "Зарю".
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Смотрите стартовые составы:
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра. Ему помогают Олег Плужник и Игорь Алехин. Четвертый арбитр - Александр Дердо.
Матч начался
8' Первый опасный момент в матче создали подоечные Юрия Вернидуба: опасный прострел Юри завершал Громов - Пятов спас свою команду.
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В матче 30-го тура УПЛ с "Мариуполем" "Динамо" потеряло очки, сыграв вничью - 1:1.
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