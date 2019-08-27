"Шахтер" заплатил "Олимпику" кругленькую сумму за ничью с "Динамо"

Игрок "Олимпика" Сергей Политыло открыл счет в матче против "Динамо"

"Шахтер" простимулировал "Олимпик" в матче против "Динамо".

По информации футбольного шоу "ТаТоТаке", донецкий "Олимпик" получил 200 тысяч долларов премиальных от "Шахтера" за ничью с киевским "Динамо" в пятом туре УПЛ.

Сообщается, что пока неизвестно, как будут распределены эти средства. Ранее клуб получал 50% от суммы, а остальные 50% распределялись между игроками.

Напомним, что в матче прошлого тура "Олимпик" сыграл вничью с киевским "Динамо" — 1:1 в першом матче Алексея Михайличенко во главе "Динамо"

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По итогам пяти туров УПЛ в активе "Олимпика" лишь одно набранное очко — он замыкает турнирную таблицу. В следующем туре "Олимпик" в донецком дерби дома будет принимать "Шахтер". Игра состоится в воскресенье, 1 сентября.