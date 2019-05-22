"Шахтер" выпустил в продажу футболки с написью "Где Динамо, где?"

на одежде – фото Жадсона

Перед матчем 30-го тура УПЛ с "Динамо" и в честь 10-летия победы в Кубке УЕФА "Шахтер" начал реализацию футболок со словами экс-горняка Жадсона. Об этом пишет UA-Футбол

Не трудно догадаться, что этими словами является фраза "Где "Динамо", где?", сказанная хавбеком после победы над "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА

Стоит такая футболка 299 гривен, а приобрести ее можно на официальном сайте "горняков".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер "Динамо" может возглавить российский клуб

Поединок "Шахтер" - "Динамо" начнется сегодня в 19:30