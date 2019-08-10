"Шахтер" выгоняет Малышева. Футболист сопротивляется

Последние годы Малышев не играет, а лечится

Донецкий "Шахтер" не рассчитывает на полузащитника Максима Малышева и хочет разорвать с ним контракт.

Об этом пишет "Футбол-24".

Донецкий "Шахтер" хочет попрощаться с Максимом Малышевым. "Горняки" предложили футболисту расторгнуть контракт с выплатой всей суммы в соответствии с соглашением.

Правда, сам игрок, который регулярно страдает от травм, стремится остаться и бороться за место в составе команды. В сезоне 2018/19 он провел на поле 28 минут.

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Малышев выступает в Шахтере с 2015 года и за это время провел 77 поединков, в которых отличился 7 голами и 1 ассистом.