"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Вскорости Месси и Чигринский станут одноклубниками.Фото АР

9 декабря 2008-го в Барселоне местный одноименный клуб в 6-м туре Лиги чемпионов принимал донецкий "Шахтер".

Всем командам группы последние матчи были лишними. Все было ясно. "Барселона" досрочно заняла 1-е место, "Спортинг" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" опустился в Кубок УЕФА, а "Базель" с одним баллом занял последнее место.

В то время дончане набрали неплохую форму и хотели победить каталонцев, которым до этого только проигрывали. Хосеп Гвардиола не выставил на матч основу и Месси и остальных игроков основы.

За 15 мин. до окончания встречи Фернандиньо забивает третий раз - 1:3

Тем не менее, именно каталонцы владели инициативой и нанесли вдвое больше ударов чем горняки. Однако из своих 3 ударов в створ "Шахтер" выжал максимум - забил 3 мяча. Сначала счет открыл Гладкий на 31-й мин. с подачи Виллиана. Во 2-м тайме на 58-ой минуте он же удвоил преимущество гостей.

Еще через минуту Сильвиньо один мяч отыграл - 1:2. За 15 мин. до окончания встречи Фернандиньо забивает 3 раз - 1:3, но Бускетс под конец игры устанавливает окончательный счет - 2:3.

"Шахтер" вышел в Кубок УЕФА, где весной поочередно одолел "Тоттенхэм", ЦСКА, "Марсель", киевское "Динамо". В финале горняки переиграли бременский "Вердер" - 2:1 и выиграли приз.

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"Барселона" в том году тоже выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале "Манчестер Юнайтед" - 2:0.