"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 1809
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1089
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 396
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 2421
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 630
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3078
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1638
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1683
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Матч Лиги чемпионов был сорван через расистский скандал
Матч Лиги чемпионов был сорван через расистский скандал
Как "Шахтер" отстоял ничью с "Интером"
Как "Шахтер" отстоял ничью с "Интером"
Луческу обыграл Реброва в его стиле
Луческу обыграл Реброва в его стиле
Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории
Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории
Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира
Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3078
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1800
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 333
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 14:08

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; впервые выиграл у &quot;Барселоны&quot;
Вскорости Месси и Чигринский станут одноклубниками.Фото АР

9 декабря 2008-го в Барселоне местный одноименный клуб в 6-м туре Лиги чемпионов принимал донецкий "Шахтер".

Всем командам группы последние матчи были лишними. Все было ясно. "Барселона" досрочно заняла 1-е место, "Спортинг" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" опустился в Кубок УЕФА, а "Базель" с одним баллом занял последнее место.

В то время дончане набрали неплохую форму и хотели победить каталонцев, которым до этого только проигрывали. Хосеп Гвардиола не выставил на матч основу и Месси и остальных игроков основы.

За 15 мин. до окончания встречи Фернандиньо забивает третий раз - 1:3

Тем не менее, именно каталонцы владели инициативой и нанесли вдвое больше ударов чем горняки. Однако из своих 3 ударов в створ "Шахтер" выжал максимум - забил 3 мяча. Сначала счет открыл Гладкий на 31-й мин. с подачи Виллиана. Во 2-м тайме на 58-ой минуте он же удвоил преимущество гостей.

Еще через минуту Сильвиньо один мяч отыграл - 1:2. За 15 мин. до окончания встречи Фернандиньо забивает 3 раз - 1:3, но Бускетс под конец игры устанавливает окончательный счет - 2:3.

"Шахтер" вышел в Кубок УЕФА, где весной поочередно одолел "Тоттенхэм", ЦСКА, "Марсель", киевское "Динамо". В финале горняки переиграли бременский "Вердер" - 2:1 и выиграли приз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис объяснил истерию вокруг Луческу и сравнил его с Лобановским

"Барселона" в том году тоже выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале "Манчестер Юнайтед" - 2:0.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 14860
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 12043
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 9036
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы Просмотров: 7452
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
6
 Просмотров: 6075
Спорт
Зинченко рассказал, что будет с Францией, если отмотать пленку футбольной истории
Зинченко рассказал, что будет с Францией, если отмотать пленку футбольной истории Просмотров: 36
Умер тренер, который вывел Аргентину в финал Кубка мира
Умер тренер, который вывел Аргентину в финал Кубка мира Просмотров: 126
Суркис объяснил истерию вокруг Луческу и сравнил его с Лобановским
Суркис объяснил истерию вокруг Луческу и сравнил его с Лобановским Просмотров: 234
Пройдут годы и эту победу никто не вспомнит – украинская пресса после матча с "Ференцварошем"
Пройдут годы и эту победу никто не вспомнит – украинская пресса после матча с "Ференцварошем"
 Просмотров: 279
Румынский арбитр, из-за которого разгорелся скандал в Париже, объяснил свои слова
Румынский арбитр, из-за которого разгорелся скандал в Париже, объяснил свои слова Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 537
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть